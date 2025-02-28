Словакия проголосовала за резолюцию, в которой Россия была названа агрессором, а Украина - жертвой агрессии.

В Словакии уже несколько дней не утихают страсти из-за того, что страна проголосовала за украинскую резолюцию в ООН, в которой Россия названа агрессором. В правящей коалиции наметился определенный раскол из-за этого, пишет Euractiv.

Во вторник праворадикальная партия SNS, входящая в правящую коалицию, призвала премьер-министра Роберта Фицо расследовать обстоятельства голосования Словакии за украинскую резолюцию к третьей годовщине полномасштабного вторжения. В ней Россию призвали к немедленному выводу войск из Украины и подтверждали приверженность территориальной целостности Украины.

В заявлении SNS сказано, что партия выступает "категорически против" такого голосования и требовала от Словакии "немедленно извиниться" за поддержку резолюции.

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Однако министр иностранных дел Юрай Бланар, представляющий партию Smer (партия Роберта Фицо) отверг заявления SNS и подтвердил, что словацкий посол в ООН голосовал по прямым указаниям министерства. По словам министра, резолюция "подчеркивает уважение к международному праву, нерушимости границ и территориальной целостности - принципах, которые являются фундаментальными для Словакии".

Однако позже голосование за резолюцию раскритиковал уже представитель партии Smer - глава правительственного офиса Юрай Гедра.

"Мы воспринимаем это как жест, который не способствовал текущей ситуации, в частности усилиям по мирному урегулированию в Украине", - сказал Гедра в интервью журналистам.

Премьер-министр Роберт Фицо до сих пор публично не комментировал этот вопрос.

Скандал вокруг украинской резолюции в ООН

Как писал УНИАН, новая администрация президента США пыталась заблокировать украинскую резолюцию к третьей годовщине полномасштабного вторжения, в которой Россия осуждалась как агрессор. Вместо этого американцы подали собственную резолюцию, которая просто призывала всех к миру.

В конце концов были проголосованы обе резолюции. Украинскую версию поддержали 93 страны мира, в том числе большинство стран Европы и даже Сербия. После этого в Белграде тоже поднялся скандал.

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