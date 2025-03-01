По его словам, Украина никогда не будет настолько сильной, чтобы вести переговоры с позиции военной силы.

Словакия не будет поддерживать Украину в войне против РФ ни финансово, ни военно. Об этом написал премьер-министр страны Роберт Фицо на своей странице в Facebook, комментируя встречу между президентами Украины и США, которая состоялась 28 февраля.

"Словацкая Республика не поддержит Украину ни финансово, ни военным образом для продолжения войны. Если другие так поступят, мы будем уважать это. Словакия имеет предостережение к нереальной стратегии "мир через силу", которая должна служить лишь поводом для продолжения войны в Украине. Украина никогда не будет настолько сильной, чтобы вести переговоры с позиции военной мощи", - подчеркнул он.

Фицо добавил, что Словакия до конца саммита ЕС (6 марта 2025 года) предложит необходимость немедленного прекращения огня, что, по его словам, отвергают Владимир Зеленский и большинство стран ЕС.

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"Словацкая Республика требует, чтобы в конце концов возникло явное требование возобновить транзит газа через Украину в Словацкую Республику и Западную Европу. Ситуация абсурдная, газ с востока на запад не течет, но Украина ухудшает ситуацию в Европе, забирая европейский газ. Это российский газ, за который он платит, которым он финансирует российские военные поставки. Невозможно обеспечить конкурентоспособность Европы, если поставки российского газа через Украину не возобновятся. Помощь, которую в разных формах ЕС и Словацкая Республика предоставляют Украине, не может принимать форму билета в один конец", - отметил премьер Словакии.

Фицо пригрозил, что если на саммите не будут уважать другие мнения, кроме продолжения войны, то Европейский Совет не сможет согласовать выводы по Украине. В то же время политик добавил, что его страна уважает необходимость повышения обороноспособности Европы.

Последние заявления Фицо по Украине

Ранее Роберт Фицо заявил, что Зеленскому нужна война и Украина сама виновата, что РФ на нее напала. По его словам, ЕС должен помочь Трампу "как можно быстрее прекратить бессмысленные убийства в Украине и не препятствовать ему в достижении этой цели".

Также сообщалось, что премьер-министр Словакии пригрозил перекрыть Украине газ. Он считает, что имеет моральное право пойти на этот шаг после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию.

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