Фицо поддержал критику президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского, заявив, что последнему "действительно нужна эта война".

Глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с оправданием российской агрессии против Украины и обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании "проводить выборы" и даже намекнул на исчезновение денег от Евросоюза.

"Применение Россией военной силы против Украины было нарушением международного права. Но у РФ были серьезные причины для этого, поскольку ее ввели в заблуждение по поводу расширения НАТО", - высказал мнение Фицо, передает "Европейская правда".

Он назвал войну в Украине "конфликтом" и отметил, что он мог бы быть решен гораздо быстрее, но страны Евросоюза, за исключением Словакии и Венгрии, решили, что войну можно использовать для ослабления России.

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Он также обвинил Евросоюз в том, что он напрашивается за стол переговоров с РФ, "хотя уже три года открыто поддерживает войну в Украине". В связи с этим он отметил, что "мирные переговоры" могут и не принести справедливый мир и восстановление территориальной целостности Украины.

Также он выразил мнение, что ЕС должен помочь Трампу "как можно быстрее прекратить бессмысленные убийства в Украине и не препятствовать ему в достижении этой цели".

Среди прочего Фицо также поддержал критику президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского, заявив, что последнему "действительно нужна эта война". "Когда идет война, не может быть демократических выборов... Когда идет война, трудно расследовать, куда пошла огромная часть средств, предоставленных Украине", - заявил Фицо.

Фицо и его заявления об Украине

Фицо является давним поклонником Путина. Он без устали оправдывает его нападение на Украину. А после того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу, Фицо заявил, что она никогда не станет членом НАТО и будет иметь проблемы со вступлением в Евросоюз. Кроме того, глава словацкого правительства назвал Зеленского врагом своего государства.

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