Из-за войны РФ против Украины по всему миру расшатаны энергетические рынки, подчеркнул новый глава британского правительства.

Бывший министр финансов Риши Сунак впервые на посту премьер-министра Великобритании высказался о войне России против Украины.

Из-за путинской войны по всему миру расшатаны энергетические рынки, заявил Сунак в своей первой речи на посту главы правительства.

Чиновник отметил, что Британия сталкивается с глубоким экономическим кризисом, и его правительство, в первую очередь, будет работать над обеспечением экономической стабильности.

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"…Сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Все еще видимые последствия (пандемии коронавируса - Ред.) COVID-19, путинская война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру. Предыдущее правительство допустило ошибку...", - заявил Сунак.

Назначение нового премьера Британии - что нужно знать

20 октября премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку. Трасс заняла должность главы британского правительства 6 сентября.

В августе во время избирательной гонки за пост премьера Риши Сунак был одним из фаворитов, но тогда ему не удалось склонить на свою сторону членов Консервативной партии - они избрали Трасс.

Вторая попытка заполучить должность премьер-министра Британии для Сунака оказалась удачной. Его соперником оказалась только сравнительно малоизвестная и не очень популярная Пенни Мордонт, которая в итоге отказалась от участия в избирательной гонке.

25 октября Сунак встретился с королем Британии Чарльзом III и после этого официально возглавил правительство государства.

Сунак стал первым премьером Великобритании индийского происхождения. Кроме того, он первый стал премьером после встречи с новым королем.

До назначения на пост премьера он обещал укрепить политику полной поддержки Украины, которую так умело возглавлял экс-глава правительства Борис Джонсон.

Справка УНИАН. РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Страны-члены Евросоюза начали активно помогать Киеву противостоять агрессии России - предоставляют деньги, вооружение и ввели несколько пакетов санкций против страны-агрессора.

На этом фоне РФ начала газовый шантаж - в начале сентября "Газпром" остановил поставки газа по "Северному потоку" якобы из-за неисправности.

В октябре российские оккупанты в Украине нанесли массированный удар по нашей территории, и Киев был вынужден остановить экспорт электроэнергии.

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