Удар по аэродрому "Энгельс" отличается от предыдущих попаданий по авиабазам РФ.

Взрывы на российских аэродромах, прозвучавшие в течение последних дней, могут обернуться положительными для Украины последствиями на передовой.

Как заявил в эфире 24 канала главный редактор Defense Express Олег Катков, удар по аэродрому "Энгельс" отличается от предыдущих попаданий по авиабазам РФ. Этот "хлопок" немного не дотягивает по значимости до потопления российского крейсера "Москва".

"Относительно удара по авиабазе, где базируются бомбардировщики – такие случаи уже были. Но дело в том, что "Энгельс" – это центральная авиабаза стратегической авиации России. То есть это компонент ядерной триады сил ядерного сдерживания РФ", – пояснил Катков.

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По его словам, этот аэродром является самым сердцем российских Воздушно-космических сил. Таким образом, взрывы на авиабазе "Энгельс" – вовсе не рядовое происшествие.

"Это ситуация, которая может иметь довольно положительные последствия для действий на переднем крае, на фронте. Тут дело даже не в крылатых ракетах, сколько было самолетов уничтожено. Сейчас, мне кажется, Россия будет искать какие-то пути, чтобы улучшить защиту этих аэродромов", – считает эксперт.

Для этого необходимо взять больше ЗРК и создать эшелонированную оборону в самой России, а постоянного производства таких комплексов у врага нет. Поэтому их придется забирать с передовой и прифронтовых районов, чтобы перебрасывать в тыл.

"От этого, конечно, легче начнут дышать наши пилоты, которые действуют на переднем крае. Это огромная такая прибавка будет. Это также отражается и на действиях наших наземных подразделений, ведь у них будет больше поддержки с воздуха", – отметил Катков.

Российские оккупанты также могут попытаться перебросить авиацию на аэродромы подальше. Впрочем, Катков напомнил, что аэродромов для стратегической авиации в России всего 4. При этом 2 из них уже находятся в зоне поражения, а остальные – на Дальнем Востоке и на севере. Таким образом, время на выполнение тех же задач по пускам ракет будет увеличено, а самолеты россиян будут чаще ломаться.

Взрывы на аэродромах в РФ

5 декабря многие открытые источники сообщили о взрывах на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области России и на авиабазе Дягилево возле Рязани. В британской разведке считают, что после этого Россия, наверное, переместит стратегические бомбардировщики для рассредоточения на различных авиабазах.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, комментируя взрывы на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе, отметил, что гораздо эффективнее уничтожать ракетное вооружение не тогда, когда оно запущено и летит в направлении цели, а до пуска. Он добавил, что атака военных объектов на территории агрессора является абсолютно законной целью Украины.

В ночь на 6 декабря неизвестный беспилотник атаковал и аэродром в Курске.

Известно, что в районе военного аэродрома после громких взрывов произошел масштабный пожар, что подтверждают новые кадры, отснятые очевидцами на месте происшествия. Над населенным пунктом поднялся столб густого темного дыма протяженностью в несколько сотен метров.

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