Чиновники говорят, что в результате "возгорания" пострадавших нет.

В районе военного аэродрома в Курске после громких взрывов произошел масштабный пожар, что подтверждают новые кадры, отснятые очевидцами на месте происшествия.

Над населенным пунктом поднялся столб густого темного дыма протяженностью в несколько сот метров.

Местные власти ранее сообщили о возгорании нефтенакопителя. Впрочем, местные жители утверждают, что аэродром атаковал неизвестный беспилотник, после чего они услышали звуки взрывов.

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Огонь с аэродрома можно увидеть из нескольких прилегающих районов.

Чиновники говорят, что в результате "возгорания" пострадавших нет.

Новые взрывы на аэродромах в России-Новости

5 декабря взрыв прогремел на территории аэродрома стратегической авиации в Энгельсе Саратовской области в 800 км от Украины.

В результате атаки "неизвестного беспилотника" были повреждены Ту-95, которые готовились нанести массированный ракетный удар по Украине. Двое оккупантов получили ранения.

Того же дня "неизвестный беспилотник" атаковал еще один аэродром россиян – в Рязанской области.

В ГУР, в свою очередь, подчеркнули, что за все взрывы на территории России "ответственность несет страна-агрессор".

Накануне эксперты, анализируя спутниковые снимки с Энгельса, констатировали, что РФ сосредоточила на аэродроме до 20% стратегической авиации.

Все же это не помешало россиянам нанести новый массированный удар по Украине вечером в понедельник. Хоть он и был не такой силы, о которой предупреждали в командовании.

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