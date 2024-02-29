Журналисты WP отметили, что между РФ и НАТО местами не осталось буферных зон.

За более чем 70 лет НАТО превратилась в Альянс, в который входят более 30 стран. Именно западный военный альянс в Москве называют главной угрозой.

Издание Washington post пишет, что по мнению аналитиков, присоединение Швеции изменит ландшафт безопасности Европы на годы вперед - и может еще больше обострить отношения с Россией, которая выступает против расширения Альянса.

Присоединение Швеции и Финляндии расширит возможности НАТО на суше, на море и в воздухе. Швеция обладает сильным военно-морским флотом, который укрепит оборону НАТО в Балтийском море, и строит собственные истребители.

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Хорошо финансируемая армия Финляндии сохраняет обязательную воинскую повинность для мужчин. По словам Кристофера Скалубы, директора Инициативы по трансатлантической безопасности Атлантического совета, это "подход всего общества к обороне", ведь "они (Швеция и Финляндия – УНИАН) могут мобилизовать сотни и тысячи своих граждан".

Эти страны также обладают ключевыми географическими преимуществами, которые укрепят оборону НАТО.

Увеличение присутствия стран Балтии

На юге членство Швеции и Финляндии дает Альянсу преимущество в Балтийском море, которое граничит с российским Санкт-Петербургом, а также с некоторыми уязвимыми членами НАТО.

"Главная миссия НАТО - держать Россию подальше от стран Балтии", - сказал Скалуба, имея в виду Латвию, Эстонию и Литву. "Растущее присутствие на берегах Балтийского моря может укрепить безопасность этих стран".

"Членство Швеции и Финляндии в НАТО обеспечит Альянсу еще один маршрут усиления через Балтийское море", - говорит Кариса Нитше, младший научный сотрудник Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности.

В центре моря находится Готланд, шведский остров длиной 109 миль, на котором расположены средневековые руины и военные укрепления. В 2022 году Швеция объявила, что потратит 163 миллиона долларов на укрепление своих сил на острове, включая расширение казарм для военнослужащих.

Арктическая повестка дня

Вступление Швеции в НАТО означает усиление ее присутствия в Арктике. Швеция, наряду с Финляндией, является членом Арктического совета - организации, контролирующей самые северные районы мира, в которую входят Россия, Канада и США.

"Благодаря их членству безопасность Арктики будет и дальше подниматься в повестке дня НАТО", - сказал Нитше.

Поскольку более 50% побережья Северного Ледовитого океана приходится на территорию России, этот вопрос также может оказаться на повестке дня Москвы.

"Они рассматривают безопасность в этом районе как вопрос внутренней обороны", - сказал Скалуба.

Военные миссии с Кольского полуострова - стратегического участка суши в 110 милях к востоку от границы, где Россия держит подводные лодки с баллистическими ракетами и хранит ядерные боеголовки, - развернуты по всей Арктике. Будучи членами организации, Швеция и Финляндия могли бы помочь в мониторинге активности РФ, но также могут увеличить риск эскалации.

"Арктика в целом считается примером успешного сотрудничества между арктическими странами НАТО и Россией, но есть опасения, что она будет превращаться в спорную зону в сфере безопасности, что, вероятно, обострится после того, как Швеция и Финляндия станут странами НАТО", - добавил Скалуба.

Новая северная граница

Граница Финляндии с Россией простирается более чем на 800 миль и уже тщательно патрулируется. Членство этой страны удваивает сухопутную границу Альянса.

"С одной стороны, это обеспечивает НАТО усиленное сдерживание, поскольку Москве придется защищать эту границу", - сказал Нитше. "С другой стороны, НАТО также должна защищать эту границу от нападения России".

Финны помнят Зимнюю войну 1939-1940 годов, когда страна понесла большие потери, отбиваясь от советских войск.

"Их отношения с Россией определяются недоверием", - говорит Кристина Флореа, историк Центральной и Восточной Европы из Корнельского университета.

Членство Финляндии также приближает альянс к Кольскому полуострову. На полуострове также базируется Северный флот России, которому поручено патрулирование Арктики.

Расширение НАТО - последние новости

В январе 2023 года стало понятно, что Швеция идет в НАТО. Парламент Турции проголосовал за ратификацию присоединения страны к Альянсу.

Последней страной, которая не приняла соответствующее решение, оставалась Венгрия. Будапешт принял положительное решение по этому вопросу лишь 26 февраля 2024 года.

При этом, Финляндия, которая подала заявку на членство вместе со Швеции, не имела проблем с присоединением к НАТО.

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