Нил Мелвин заявил, что историю нейтралитета Швеции ушла в небытие.

Вступление Швеции в НАТО имеет не очень приятные последствия для Москвы. Теперь Россия может быть "исключена в военном отношении" из Балтийского моря.

Издание Sky News пишет, что вступление Швеции в Альянс знаменует собой "драматический и исторический сдвиг" в политике безопасности страны и означает, что НАТО сможет "более эффективно проецировать силу на всю Скандинавию".

Доктор Нил Мелвин, директор по международной безопасности Королевского института объединенных служб, заявил, что это отменяет историю нейтралитета Швеции, "которая тянется еще с наполеоновских времен".

Видео дня

"Став частью НАТО, Швеция присоединяется к ядерному Альянсу после десятилетий, когда страна была в авангарде движения за разоружение и нераспространение", - заявил он.

По его словам, страна "усилит НАТО хорошо оснащенной армией, более сотней современных истребителей, современным военно-морским флотом, включая пять подводных лодок, а также технологически развитую оборонную промышленную базу".

Москве теперь грозит "военное исключение" из Балтийского моря и его воздушного пространства, добавил он, "в то время как НАТО может более эффективно проецировать силу через Скандинавию и на Крайний Север и Арктику".

"Россия теперь сталкивается с необходимостью наращивать значительные военные силы на севере страны, чтобы уравновесить новую региональную мощь НАТО, что еще больше растягивает ее ресурсы", - подытожил Мелвин.

Вступление Швеции в НАТО - последние новости

В январе 2023 года стало понятно, что Швеция идет в НАТО. Парламент Турции проголосовал за ратификацию присоединения страны к Альянсу.

Последней страной, которая не приняла соответствующее решение, оставалась Венгрия. Будапешт принял положительное решение по этому вопросу лишь 26 февраля 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: