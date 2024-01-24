Парламент Турции проголосовал за ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс. И по состоянию на сегодня заявку о вступлении Швеции в НАТО не поддерживает только одна страна - Венгрия.

Почему Турция разблокировала вступление Швеции в НАТО? На мой взгляд, тут несколько простейших причин.

Во-первых, потому что это было вопросом времени. Эрдоган изначально не собирался блокировать Швецию вечно или просто по приколу. Было ясно с самого начала, что это политический торг, и в конце концов НАТО будет расширено.

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Пример Финляндии в прошлом году уже стал такой себе репетицией. Турция блокировала Швецию не по идеологическим причинам, и не потому, что пыталась развалить НАТО, а по чисто прагматическим соображениям: урвать хоть что-то, пользуясь уникальным моментом.

Во-вторых, очевидно, что на Анкару оказывалось очень серьезное давление. Чтобы его снять, Эрдоган пошел на уступки. Не только из-за давления, но в том числе и по этой причине. В конце концов, разрывать отношения с Западом ради членства Швеции в НАТО он не собирался. Запад нужен Эрдогану, как и Турция нужна Западу.

Эрдогану и его власти уже ничего не угрожает, поэтому возможная "зрада" от такого решения уже не так страшна

В-третьих, стабилизация турецкой внешней политики.

После майских выборов Эрдоган ушел в технократизацию свой политики и правительства с прицелом на местные выборы, плавный транзит власти и де-идеологизацию отношений с Западом. Это предполагало компромисс по Швеции, чтобы убрать токсичность от этой истории и сгладить углы в отношениях с США и Европой. К тому же, Эрдогану и его власти уже ничего не угрожает, поэтому возможная "зрада" от такого решения уже не так страшна.

В-четвертых, это часть сделки. То, что нам сразу не объявили о параметрах сделки, не значит, что договоренностей нет.

Это может означать, что Турция не смогла добиться конкретных результатов ДО голосования в парламенте за ратификацию заявки. То есть, скорее всего, туркам пообещали уступки. Например, продажу самолетов F-16 или другого вооружения, снятие оставшихся санкций и так далее.

Выполнят ли обещания - это другой вопрос. Нужно время.

Илия Куса, аналитик-международник, эксперт по вопросам Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего"