Экономические проблемы России усугубляются с каждым днем и с каждыми новыми санкциями Запада. В какой-то момент, по мнению экспертов, ситуация может выйти из-под контроля.

Тогда как Украина "медленно проигрывает" на поле боя, Россия проигрывает в экономической отрасли. Эксперты отмечают, что доходы Кремля от экспорта нефти слишком малы, чтобы поддерживать войну высокой интенсивности, и что никто не одолжит кремлевскому диктатору Владимиру Путину "ни копейки". Поэтому Россия находится все ближе к ближе к тому, чтобы выйти из-под "экономического" контроля.

Перегретая военная экономика России очень похожа на неработающую военную экономику Германии конца 1917 года, у которой закончились квалифицированные кадры и которая оказалась в чрезвычайно затруднительном состоянии после трех лет блокады союзников - как позже показали логистические неудачи наступления Людендорфа, пишет The Telegraph.

Особенно это подчеркивает ситуация в Сирии, где рухнул режим Башара Асада, из-за чего пошатнулся авторитет Путина на Ближнем Востоке. Он ничего не смог сделать, чтобы спасти своего единственного государственного союзника в арабском мире.

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"Пределы российской военной мощи стали очевидны. Теперь Турция - хозяин региона. И Путин вступает в мирные переговоры по Украине с позиции слабости", - отметил научный сотрудник Chatham House Тим Эш.

Сообщается, что российские лидеры ожидают ультиматумы со стороны избранного президента США Дональда Трампа — И Украине, и России.

Если президент Украины Владимир Зеленский откажется от мирных условий, США прекратят всю военную помощь, если Путин будет тянуть время — США усилят военные меры и начнут "ковровые бомбардировки" российской экономики. СМИ пишет, что два года экономика России "держалась молодцом", но на третий год стало труднее. Центральный банк поднял процентные ставки до 21%, чтобы остановить инфляционную спираль.

"Экономика не может долго существовать в таком состоянии. Это колоссальный вызов для бизнеса и банков", - заявил глава "Сбербанка" Герман Греф. А глава оборонного гиганта "Ростех" Сергей Чемезов отмечает, что большинство российских компаний может обанкротиться:

"При ставке более 20 процентов я не знаю ни одного предприятия, которое могло бы получать прибыль, даже торговца оружием".

По словам министра цифровых технологий России, нехватка IТ-работников составляет около 600 тысяч человек. В оборонной промышленности не заполнены 400 000 вакансий. Общий дефицит рабочей силы составляет около 5 миллионов человек.

Кроме того, если в середине 2022 года общий объем экспортных поступлений от всех видов ископаемого топлива составлял около 1,2 млрд долларов в день. Последние 10 месяцев они падали и сейчас составляют лишь около $600 млн. Кремль получает часть этих доходов в бюджет, но этого слишком мало, чтобы финансировать военную машину, так или иначе поглощающую десятую часть ВВП.

Поступления от налогов на нефть в ноябре упали до $5,8 млрд, исходя из средней цены на нефть Urals около $65 за баррель. Эта цена может упасть еще больше. Россия столкнулась с зарождающейся ценовой войной с Саудовской Аравией на азиатских рынках.

Чтобы покрыть дефицит, Путин задействует Фонд национального благосостояния. Его ликвидные активы упали до 16-летнего минимума в 54 миллиарда долларов. За последние 15 месяцев его золотые резервы сократились с 554 до 279 тонн.

Кроме того, аналитики отмечают, что Россия может обойти технологические санкции, но ее системы настроены на западные полупроводники. А эти чипы не могут быть легко заменены китайскими поставщиками, даже если бы они были готовы рискнуть вторичными санкциями США. В результате Россия вынуждена покупать чипы по завышенной цене на мировом черном рынке.

Также в тексте подчеркивается важность санкций США, которые были введены 3 недели назад против Газпромбанка и более 50 других российских банков, связанных с глобальными транзакциями. Это значительно усложнило возможности России торговать энергоресурсами и покупать технологии на черном рынке. Из-за чего вскоре упал рубль по соотношению к доллару, евро и другим валютам.

Мало кто предвидел внезапный и полный крах советского режима, хотя все признаки экономического упадка и имперских замашек были налицо уже в 1989 году.

"Режим Путина еще не достиг этой точки, но достаточно еще одного изменения на Ближнем Востоке, чтобы все встало на свои места. Если Саудовская Аравия снова решит наводнить мир дешевой нефтью, чтобы вернуть себе долю рынка - как предсказывают многие - нефть упадет ниже 40 долларов, а Россия выйдет из-под экономического контроля", - говорится в материале.

Ранее УНИАН сообщал, что китайский экспорт в Россию обвалился на десять процентов.

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