Уменьшение прибыли РФ от нефти связано со снижением объемов добычи.

В прошлом году доходы крупнейшей корпорации РФ "Газпром", которая принадлежит Кремлю, значительно упали в Северном море. Это произошло в результате санкций ЕС и введенного налога на непредсказуемые доходы. Об этом свидетельствуют данные отчетности, которые были поданы в Companies House, передает The Telegraph.

Как стало известно, прибыль до налогообложения компании Gazprom UK, которая принадлежит правительству России, упала с 45 млн евро в 2022 году до 4 млн евро в 2023 году.

В издании отметили, что компания выплатила 1,7 млн евро дивидендов своей российской материнской компании через голландскую дочернюю компанию, по сравнению с 41 млн в 2023 году.

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"Gazprom UK добывает газ из месторождения Силлиманит, которое расположено в британских и нидерландских водах, с 2020 года в рамках совместного предприятия с немецкой компанией Wintershall. Однако в марте он объявил о планах продать свою долю, через два года после того, как вторжение Владимира Путина в Украину вызвало волну западных санкций, которые подорвали экспорт Кремля", - напомнили в The Telegraph.

Отчетность британской компании опубликовали через несколько месяцев после того, как ее материнская компания понесла первые годовые убытки за более чем 20 лет из-за сокращения торговли газом с Европой.

"Уменьшение прибыли в первую очередь связано со снижением объемов добычи", - говорится в отчетности британской компании.

В издании отметили, что российский диктатор Владимир Путин также ввел дополнительный налог на добычу для "Газпрома" в России до 2025 года для продолжения финансирования войны в Украине.

"Эти результаты подчеркивают драматический упадок "Газпрома", который был одной из самых мощных российских компаний со времен распада Советского Союза", - отметили в The Telegraph.

Кроме того, в отчете прогнозируют, что доходы вряд ли смогут стать больше, чем это было до войны, по крайней мере в течение 10 лет, а экспорт газа в страны Европы едва сможет достичь трети довоенного уровня к 2035 году.

"Главными последствиями санкций для "Газпрома" и энергетической отрасли является сокращение объемов экспорта, которые будут восстановлены до уровня 2020 года не ранее 2035 года", - объяснили авторы документа.

Санкции против РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, санкции против России ударили по "бриллиантовому городу" в Индии. В частности исполнительный директор одного из крупнейших индийских экспортеров алмазов Dharmanandan Diamonds Хитеш Патель (Hitesh Patel) отметил, что за последнее время компания сократила объем производства почти на 50%.

Также сообщалось, что в результате санкций в России одна из крупнейших компаний "Новатэк" сворачивает свои амбициозные проекты. Сейчас компания сосредоточилась на достройке Арктик LNG-2 и налаживании отгрузок с арктического завода.

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