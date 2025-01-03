Команда Байдена сделает все, чтобы подстраховать Украину, если Трамп начнет давить, принуждая идти на компромиссы с РФ, считает Гетьман.

Вряд ли стоит ожидать решения на заседании в формате "Рамштайн" 9 января о каком-то новейшем оружии для Украины, но позитив будет. Об этом сказал военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

Он отметил, что в Украину оружие уже поступает, поэтому, вряд ли стоит ожидать решения о каком-то новейшем оружии.

"Там будут согласовываться логистические пути, сроки поставки оружия, возможности его принять. Вот оружие приехало в Украину, его надо как-то принять, распределить между подразделениями, поставить на склады. И это должно быть сделано тайно. Это серьезная логистическая операция, которую непросто выполнить не только со стороны наших партнеров, но и непосредственно в Украине, поскольку мы постоянно под обстрелами", - сказал Гетьман.

Видео дня

Он считает, что решения будут положительными для Украины. Эксперт подчеркнул:

"Чего-то новейшего ожидать не стоит. Новейшее уже есть - в конце своей каденции президент США Байден решил максимально помочь нашей стране, передав большое количество оружия. Чтобы нас подстраховать на тот случай, если у новоизбранного президента США Трампа после инаугурации могут быть свои мысли, будут задействоваться элементы давления на Украину, чтобы она согласилась на определенные компромиссы".

По его словам, то оружие, которое поступит в Украину, даст возможность продержаться определенный период на поле боя, чтобы мы не остались незащищенными перед РФ. Он отметил, что это вероятно будет последнее заседание с участием Министра обороны США Ллойда Остина, потому что дальше будет новая администрация. Эксперт отмечает, что команде Байдена уже не нужно сейчас бороться за голоса, поэтому, будут делать по совести, понимая потребности Украины в оружии, передав ей максимальное количество.

"Ожидаем позитива от 9 января, но процесс же идет сейчас", - подчеркнул Гетьман.

Заседание в формате "Рамштайн"

Как сообщал УНИАН, следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января. Министр обороны США Ллойд Остин проведет 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Согласно сообщению, на заседании группы, к которой привлечены более 50 стран, обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: