Следующий 'Рамштайн' состоится через несколько дней: СМИ назвали дату

На заседании группы должны обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин проведет 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января.

Согласно сообщению, на заседании группы, к которой приобщены более 50 стран, обсудят дальнейшую поддержку Украины.

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Рамштайн - последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на 25-м заседании "Рамштайн" 12 октября представят всем партнерам план победы.

Так, 12 октября в Германии должно было состояться заседание в формате "Рамштайн". Участие в мероприятии должны были принять президент США Джо Байден, Зеленский, а также другие лидеры и представители около 50 стран, входящих в коалицию в поддержку Украины.

Впрочем, Байден отменил свою поездку из-за урагана, который надвигался на восточное побережье Америки. Визит в Германию впоследствии отменил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Из-за этого заседание в формате "Рамштайн" было отложено на неопределенный срок.

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