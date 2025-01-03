Следующий 'Рамштайн' состоится через несколько дней: СМИ назвали дату

Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки.
Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин проведет 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января.
Согласно сообщению, на заседании группы, к которой приобщены более 50 стран, обсудят дальнейшую поддержку Украины.
Рамштайн - последние новости
Как сообщал УНИАН, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на 25-м заседании "Рамштайн" 12 октября представят всем партнерам план победы.
Так, 12 октября в Германии должно было состояться заседание в формате "Рамштайн". Участие в мероприятии должны были принять президент США Джо Байден, Зеленский, а также другие лидеры и представители около 50 стран, входящих в коалицию в поддержку Украины.
Впрочем, Байден отменил свою поездку из-за урагана, который надвигался на восточное побережье Америки. Визит в Германию впоследствии отменил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Из-за этого заседание в формате "Рамштайн" было отложено на неопределенный срок.