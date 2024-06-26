В частности, Россия может получить от КНДР артиллерийские установки, танки и артснаряды, считает Иван Киричевский.

Северная Корея может дать россиянам все необходимое для войны против Украины, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Это максимально будет зависеть от ширины политических договоренностей между двумя диктаторами. Поскольку даже этот пункт, что войска обоих диктаторских режимов должны приходить друг-другу на помощь в случае агрессии. Это звучит абсурдно - диктаторы защищаются от агрессии. Но с другой стороны это может означать, что если Путин пообещал Ким Чен Ыну реальную защиту своими войсками, то в теории у КНДР могут быть развязаны руки", - пояснил Киричевский.

В частности, по мнению эксперта, Северная Корея может передать России технику и артиллерийские снаряды, которые крайне необходимы России для войны против Украины.

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"Могут отдать России часть старых копий Т-55, Т-62 или даже Т-72. Там 3000 танков в КНДР. По артиллерии прозвучит парадоксально - западные аналитики сейчас утверждают, что как у россиян на базах хранения в строю может быть 21 тысяча артсистем, так и у Северной Кореи столько же. То есть получается, что маленькая Корея имеет такие же мощности, как и огромная Россия. Поэтому, собственно, россияне за снарядами туда на коленях и приползли. Получается, что Корея не будет давать россиянам, поскольку они им не нужны, только старые штурмовики Су-25 и самолеты МиГ-29", - добавил Киричевский.

В то же время он пояснил, что любая помощь России от Северной Кореи, о которой договорились диктаторы, не сможет быстро дойти до Москвы.

"Если вспоминать эпизод, когда россияне получили первый миллион северокорейских артиллерийских боеприпасов, то там для доставки этой понадобилось 2-3 месяца. То есть те договоренности, которые были достигнуты, они начнут влиять на ход событий на поле боя грубо говоря осенью", - сказал эксперт.

Сотрудничество России и КНДР

Накануне российский диктатор Владимир Путин посетил своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына. По мнению высокопоставленных чиновников США, соглашение Путина о взаимной обороне с Северной Кореей может создать трения с Китаем, который долгое время был главным союзником этого саммитского государства.

Между тем Washington Post обратила внимание на то, что КНДР и так массово поставляет оружие голодной на снаряды России. Зато подписанное между диктаторами соглашение лишь формализует торговлю.

Между тем представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что в случае отправки северокорейских войск на территорию Украины - они станут "пушечным мясом" в незаконной войне против Украины.

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