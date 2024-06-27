Он добавил, что подобные подразделения войск КНДР численными не будут.

Военный эксперт Валерий Рябых прокомментировал информацию о возможной отправке в Украину инженерных войск Северной Кореи. Если это произойдет, это можно будет считать вступлением КНДР в войну против Украины на стороне Москвы.

"В связи с подписанием всеобъемлющего соглашения между РФ и Северной Кореей образовался альянс. Россия получает различные вооружения со стороны Северной Кореи, и в ответ на поставки Северная Корея также должна получать что-то, интересное для нее. Это могут технологии, которые есть у Российской Федерации, в сфере ракетной техники и ядерных вооружений", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Нельзя исключать, что в это соглашение входит обещание Ким Чен Ына отправить свои войска на территорию Украины для участия в войне на стороне РФ.

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"Есть разговоры о планах Северной Кореи направить инженерное подразделение во временно оккупированный Донецк. И, видимо, это также входит в те соглашения, которые были ранее подписаны Владимиром Путиным и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Это новая страница в сотрудничестве между двумя диктаторскими режимами", – подчеркнул Рябых.

По словам эксперта, появление северокорейских военных на территории Украины можно считать вступлением КНДР в войну. Он добавил, что такие подразделения войск КНДР численными не будут.

"Появление подразделений Северной Кореи на временно оккупированных территориях Украины можно трактовать как вступление Северной Кореи в войну с Украиной на стороне Российской Федерации. Кроме украинской разведки, за этим будет следить американская разведка. Подобные действия будут осуждены, тем более на фоне действующих ограничений в отношении Северной Кореи", – констатировал Валерий Рябых.

КНДР может отправить инженерное подразделение в Украину: что известно

26 июня эксперт по международным отношениям Сэмюэл Рамани сообщил, что Северная Корея направит во временно оккупированный Донецк инженерное подразделение, подобно тому, как Иран направил технических советников в Крым вместе с передачей беспилотников России.

В то же время немецкий обозреватель Юрген Наудитт заявил, что Северная Корея отправит своих инженеров в Украину в течение месяца. Он напомнил, что 19 июня во время визита в КНДР российский диктатор Путин заявил, что солдаты Северной Кореи не будут участвовать в войне против Украины.

"Путин всегда врал и будет врать. Как сейчас отреагирует Запад? Для всех, кто говорит, что Северная Корея воюет рогатками и тому подобное: Северная Корея имеет одну из крупнейших армий в мире с примерно 1,3 миллионами активных солдат", – подчеркнул Наудитт.

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