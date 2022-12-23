Три робособаки объединились, чтобы повесить красный бант на елку.

Работы от Boston Dynamics появились в специальном новогоднем видео. На этот раз механические собаки Spot помогли команде разработчиков украсить елку.

Видео появилось на YouTube Boston Dynamics. Первым в кадре появляется робот с красным бантом для украшения рождественского дерева. Он быстро понимает, что не сможет сделать это самостоятельно и отправляется за помощью к другим робособакам.

Втроем им удается осторожно украсить елку бантом. Для этого два робота помогают третьему подняться на нужную высоту.

Boston Dynamics

Справка УНИАН. Boston Dynamics позиционирует Spot как робота, которого можно использовать для навигации по сложной местности и автоматизации повторяющихся задач. Его применяют, в частности, на промышленных объектах для выполнения задач в самых сложных условиях. Несмотря на это Boston Dynamics продолжает обучать четвероногих работать и в других условиях.

Как сообщал УНИАН, ранее инженеры Boston Dynamics прогулялись со своими собаками-роботами.

В начале года американский производитель пива Samuel Adams показал рекламный ролик с роботами от Boston Dynamics. Они устроили вечеринку.

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