Работа будет использовать американская некоммерческая организация HALO Trust, которая проводит гуманитарное разминирование.

Армия США согласилась предоставить Украине робота-собаку Spot от Boston Dynamics для разминирования территорий вокруг Киева.

Как пишет Foreign Policy со ссылкой на источник, армия США согласилась предоставить одного из двух своих роботов-собак.

Отмечается, что работа будет использовать американская некоммерческая организация HALO Trust - Организация жизнеобеспечения опасных территорий, которая проводит гуманитарное разминирование - устраняет угрозы взрывоопасных остатков войны: находит взрывоопасные предметы, обозначает территории, составляет карты, очищает от взрывоопасных предметов, которые не взорвались в бывших зонах боевых действий, в частности от мин-ловушек.

"Spot мог бы помочь перетащить боеприпасы, которые не разорвались, например, кассетные бомбы, в ямы, содержащие другие боеприпасы, позволяя безопасно взрывать их далеко от гражданского населения партиями от 50 до 100 снарядов и без опасности", - отметило издание.

Напомним, робот от Boston Dynamics уже работал в Украине. В октябре 2020 года он замерял радиацию в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как сообщал УНИАН, 17 июня министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что оперативное разминирование территорий в Украине может длиться не менее одного года.

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