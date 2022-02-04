Оригинальный ролик сняли к финалу чемпионата по американскому футболу.

Американский производитель пива Samuel Adams показал рекламный ролик с роботами от Boston Dynamics.

Видео опубликовано на YouTube-канале бренда.

"Твой двоюродный брат из Бостона", — гласит рекламный слоган ролика, который рассказывает об охранниках на заводе Boston Dynamics, решивших отдохнуть и выпить пива.

Читайте такжеРобопсы Boston Dynamics повторили танец Мика Джаггера в клипе The Rolling Stones (видео)

К ним приходит робопёс Spot, и они предлагают ему тоже попробовать пиво Samuel Adams.

Спустя мгновение охранники и роботы устраивают вечеринку - дурачатся, делают сальто, показывают "лунную походку", обсуждают девушек и пьют пиво.

Как сообщал УНИАН, ранее инженеры Boston Dynamics прогулялись со своими собаками-роботами по Вашингтону.

Это - не единственная подобная разработка. Так, китайский производитель техники Xiaomi создал робота CyberDog. В видеопрезентации Xiaomi продемонстрировали трюки, которые может выполнять их робот.

Вас также могут заинтересовать новости: