Член совета по оборонной политике при министерстве обороны США Майкл О'Хэнлон выразил уверенность, что кандидат от республиканцев начнет жесткое давление на хозяина Кремля, из-за которого тому придется идти на уступки.

На выборах в США проукраинский президент Джо Байден будет бороться с кандидатом от Республиканской партии, представители которой сейчас стремятся сократить или прекратить помощь Киеву. Америка предоставила Украине около $80 млрд - больше, чем любой другой союзник, и больше, чем следующие три донора вместе взятые, но в последние месяцы республиканцы начали атаку на то, что они считают "войной Джо Байдена".

В прошлом месяце этот вопрос встал во весь рост, - после того, как новый пакет помощи Украине не был включен в законопроект о финансировании правительства, принятый во избежание прекращения работы федерального правительства. Однако, по мнению эксперта по национальной безопасности и директора отдела внешнеполитических исследований в Институте Букинга Майкла О'Хэнлона, ни позиция Джо Байдена по Украине, ни позиция его вероятного оппонента Дональда Трампа не так проста, как кажется, отмечает SkyNews.

Трамп, опережающий своего ближайшего соперника на пост кандидата от Республиканской партии на 40 пунктов, поклялся посадить Украину и Россию за стол переговоров, и Путин отнесся к этому предложению с пониманием, поскольку оно может позволить ему укрепить захваченные им территории, и считается, что Трамп для хозяина Кремля является предпочтительным президентом. Однако, отмечает О'Хэнлон, Путин "может обнаружить, что Трамп действительно собирается оказать на него давление":

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[Российский президент] может обнаружить, что Трамп не собирается предоставлять ему столь выгодные условия, как он ожидал, а Трамп будет ожидать результатов. Это, вероятно, потребует от Путина отказаться от некоторых своих целей, будь то невступление Украины в НАТО, контроль над оккупированной территорией или что-то еще"

При этом, считает эксперт, Байдену, несмотря на обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в случае победы на выборах придется "серьезно подумать" о сокращении поддержки:

Просто думать, что мы поставим это на автопилот на неопределенный срок, противоречит логике. Пять-шесть лет тупиковой ситуации - это срок, в котором разрушения будут увековечены и возрастет риск эскалации".

Чем дольше Украина находится в состоянии войны, тем выше риск того, что Россия сможет успешно захватить новые земли, считает О'Хэнлон, являющийся членом совета по оборонной политике при министерстве обороны США.

"Идея о том, что мы можем быть уверены в том, что Россия никогда больше не сможет перейти в наступление, кажется мне немного глупой, немного беспечной", - сказал он.

Эксперт считает, что Байдену придется выбирать из нескольких вариантов:

Автопилот (самый дорогой) - оказание помощи, достаточной для проведения украинских наступательных операций;

Минимальная оборонительная позиция - достаточная для поддержания надежной обороны в условиях активной стрелковой войны;

Защита перемирия (наименее затратная) - меньше боеприпасов и, при меньших потерях, меньше помощи.

Однако Уильям Тейлор, посол США в Украине при Джордже Буше и Бараке Обаме, заявил Sky News, что он верит в приверженность Байдена Украине.

"Если президент Байден будет переизбран, то это, скорее всего, никак не повлияет на поддержку, оказываемую США, - если даже после выборов США окажут еще большую поддержку, - сказал дипломат, добавив, что тактика Трампа неосуществима. - Для того чтобы переговоры состоялись, необходимо, чтобы и украинцы, и русские согласились. На данный момент ни одна из сторон не готова к переговорам".

Ранее экс-президент США Трамп в интервью телеведущему Такеру Карлсону пообещал, что сможет закончить войну в Украине всего за 24 часа и "помешает Третьей мировой войне", если победит на выборах.

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