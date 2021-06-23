При этом, по словам российского президента, его страна якобы "никогда не диктует свою волю другим странам".

По словам Владимира Путина, Россия помнит об "ответственности за безопасность и процветание соседних стран".

Об этом президент РФ заявил в видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, в среду, 23 июня, опубликованном на сайте Кремля.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте", - сказал российский президент.

Он также отметил, что Россию "не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ", а также то, что Альянс, по его словам, отказывается конструктивно рассмотреть предложения РФ по деэскалации напряженности и "снижению риска непредсказуемых инцидентов".

Кроме того, Путин заявил, что Россия активно содействует урегулированию региональных конфликтов и привел в пример действия страны в Сирии и Нагорном Карабахе.

Читайте такжеКиевское метро, сделанное в РФ: подземка может спрятать российские таблички (фото)При этом президент РФ утверждает, что российские власти якобы "никогда не диктуют свою волю другим странам, готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами".

"Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя", - также заявил Путин.

Россия и соседние страны: другие новости

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Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместных с Украиной военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море. По мнению посольства РФ, такие учения "повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве".

Министерство иностранных дел России сравнило национальный лозунг "Слава Украине" с нацистским приветствием "Heil, Hitler".

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Автор: Катерина Комолова