Россия требовала от УЕФА запретить украинским игрокам одевать форму с лозунгом "Слава Украине! / Героям Слава!".

Министерство иностранных дел России сравнило национальный лозунг "Слава Украине" с нацистским приветствием "Heil, Hitler".

Об этом говорится в Twitter англоязычной версии страницы министерства.

Россияне разместили фото с футбольных чемпионатов Европы накануне горячей фазы Второй мировой. Они утверждают, что на фото – англичане, которые якобы приветствуют партийцев Гитлера на стадионе.

"14 мая 1938 года. Сборная Англии по футболу поднимает руки в нацистском приветствии на Олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса", – заключило ведомство кадры.

Под фото МИД России также упомянули посольство США, раскритиковав его акцию в поддержку новой украинской формы на Евро-2020.

"10 июня 2021 года. Посольство США в Киеве надевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией надписи: "Heil, Hitler", – пишут россияне.

Скандал в России по поводу формы украинской Сборной вспыхнул, когда в Киеве, 6 июня, презентовали обновленный дизайн спортивной экипировки, которую УЕФА утвердила.

На одежде игроков изобразили оккупированные Крым и Донбасс в составе Украины, а также представили государственные лозунги: "Слава Украине! Героям Слава!".

В Госдуме РФ мгновенно призвали УЕФА запретить форму, а скандальный боксер Николай Валуев обвинил Украину в попытке политизировать спорт.

В ответ главный тренер украинской Сборной Андрей Шевченко отметил, что ему все равно на реакцию россиян, он прислушивается лишь к реакции болельщиков.

После обращения Российского футбольного союза УЕФА все же попросил убрать из украинской формы вторую часть фразы: "Героям слава!" В сети союз обвинили в коррупции и считают, что на решение мог повлиять один из главных спонсоров чемпионата российский "Газпром".

Вечером 11 июня Украина с УЕФА достигли компромисса – надпись "Героям слава!" не будет удалена с формы национальной сборной на Евро-2020, но будет расположена за новым элементом дизайна.

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Автор: Яна Ставская