В Государственную думу России внесли законопроект, предусматривающий для граждан Беларуси и Украины возможность получить российское гражданство в рамках репатриации - достаточно пройти нужные процедуры, знать русский язык и прожить на территории РФ определенное время.
Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности РФ.
Согласно пояснительной записке, законопроект определяет условия и процедуру возвращения "российских соотечественников" на постоянное проживание "на свою историческую родину" - в Россию.
Законопроект устанавливает два критерия признания права на репатриацию:
- соответствие определению соотечественника (пункт 3 статьи 1 Федерального закона "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом");
- свободное владение русским языком.
"Для права на репатриацию свободное использование русского языка в семейно-бытовой и культурной сферах является необходимым условием", - говорится в пояснительной записке.
При этом законопроект предлагает признавать соотечественниками:
- представителей народов, исторически проживающих на территории РФ;
- тех, чьи прямые предки родились или проживали на территории РФ;
В перечень народов, "исторически проживающих на территории Российской Федерации" предлагается внести:
- государствообразующий народ (русские);
- представителей белорусского и украинского народов, "связанных с государствообразующим народом общностью исторической судьбы и культуры";
- представителей народов, проживающих в соответствующих национально- территориальных образованиях на территории РФ;
- представителей коренных малочисленных народов, входящих в Единый перечень коренных малочисленных народов РФ;
- представителей иных исторически проживающих на территории РФ народов.
Срок рассмотрения ходатайства, поданного на территории РФ, составляет не более четырех месяцев, поданного за рубежом - не более шести месяцев.
Читайте такжеФранция предоставила гражданство 2 тысячам иностранцев за борьбу с COVID-19Также документ регламентирует основания и процедуру выдачи вида на жительство в России в порядке репатриации и обеспечивает право на упрощенное получение российского гражданства соотечественниками, имеющими право на репатриацию.
Заявление о приеме в гражданство в порядке репатриации можно будет подать не ранее чем через девять месяцев проживания в России с видом на жительство. Еще через три месяца репатрианты смогут получить российский паспорт.
Супруги, включенные в решение о репатриации, получают право на приобретение гражданства в порядке репатриации при условии проживания в браке более трех лет либо наличия общих детей. Одновременно с родителями гражданство России приобретают несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи.
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