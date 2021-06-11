По новому законопроекту, граждане Украины и Беларуси могут быть признаны соотечественниками и в порядке репатриации получить гражданство по упрощенной процедуре.

В Государственную думу России внесли законопроект, предусматривающий для граждан Беларуси и Украины возможность получить российское гражданство в рамках репатриации - достаточно пройти нужные процедуры, знать русский язык и прожить на территории РФ определенное время.

Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности РФ.

Согласно пояснительной записке, законопроект определяет условия и процедуру возвращения "российских соотечественников" на постоянное проживание "на свою историческую родину" - в Россию.

Законопроект устанавливает два критерия признания права на репатриацию:

соответствие определению соотечественника (пункт 3 статьи 1 Федерального закона "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом");

свободное владение русским языком.

"Для права на репатриацию свободное использование русского языка в семейно-бытовой и культурной сферах является необходимым условием", - говорится в пояснительной записке.

При этом законопроект предлагает признавать соотечественниками:

представителей народов, исторически проживающих на территории РФ;

тех, чьи прямые предки родились или проживали на территории РФ;

В перечень народов, "исторически проживающих на территории Российской Федерации" предлагается внести:

государствообразующий народ (русские);

представителей белорусского и украинского народов , "связанных с государствообразующим народом общностью исторической судьбы и культуры";

, "связанных с государствообразующим народом общностью исторической судьбы и культуры"; представителей народов, проживающих в соответствующих национально- территориальных образованиях на территории РФ;

представителей коренных малочисленных народов, входящих в Единый перечень коренных малочисленных народов РФ;

представителей иных исторически проживающих на территории РФ народов.

Срок рассмотрения ходатайства, поданного на территории РФ, составляет не более четырех месяцев, поданного за рубежом - не более шести месяцев.

Читайте такжеФранция предоставила гражданство 2 тысячам иностранцев за борьбу с COVID-19Также документ регламентирует основания и процедуру выдачи вида на жительство в России в порядке репатриации и обеспечивает право на упрощенное получение российского гражданства соотечественниками, имеющими право на репатриацию.

Заявление о приеме в гражданство в порядке репатриации можно будет подать не ранее чем через девять месяцев проживания в России с видом на жительство. Еще через три месяца репатрианты смогут получить российский паспорт.

Супруги, включенные в решение о репатриации, получают право на приобретение гражданства в порядке репатриации при условии проживания в браке более трех лет либо наличия общих детей. Одновременно с родителями гражданство России приобретают несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи.

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Автор: Катерина Комолова