Активисты "поздравили" главу Кремля с "Днем России".

В Беларуси неизвестные активисты призвали президента РФ Владимира Путина убираться из их страны.

Как передает "Радио Свобода", это случилось 12 июня, в так называемый "День России". Во многих городах республики (Минск, Солигорск, Витебск, Гомель) были разрисованы портреты Путина и выражено возмущение интеграцией Минска и Москвы.

На некоторых улицах появились надписи "Путин, вон из Беларуси". Кроме того, в столице Беларуси напротив Национальной библиотеки неизвестные написали "Нет интеграции" и "Живет Беларусь".

Также похожие надписи заметили во Фрунзенском и Заводском районах Минска и на улице Якуба Коласа, сообщают СМИ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что проект "союзного государства" между Россией и Беларусью в случае его реализации станет для Украины настоящей угрозой.

Союзное государство РФ и Беларуси

Союзное государство - конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организованным единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашними и. о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом РБ Александром Лукашенко.

В конце 2019 года была утверждена Дорожная карта более углубленной интеграции Беларуси в составе Союзного государства. На пути завершения образования Союзного государства как реального государственного образования стала позиция Лукашенко, который не хочет терять свою власть вследствие ликвидации Беларуси в рамках Союзного государства.

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Автор: Юрий Годован