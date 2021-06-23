В посольстве РФ в США считают, что эти учения поощряют милитаристские настроения в Киеве.

Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместных с Украиной военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

Об этом дипведомство написало в Twitter. В российском посольстве считают, что "масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе".

По мнению посольства РФ, такие учения "повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве".

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", - отмечают в посольстве.

Читайте такжеSea Breeze-2021: Украина проведет учения с 29 странами НАТО, уже согласован планВ российском дипведомстве добавили, что возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне.

Военные учения Sea Breeze-2021

22 июня Госдепартамент США сообщил о том, что шестой флот американских ВМС примет участие в учениях Sea Breeze-2021.

Всего в учениях, которые будут проходить в акватории Черного моря, примут участие военные подразделения Вооруженных сил из 32 страны мира. Таким образом, в этом году у Sea Breeze в Украине примет участие рекордное количество стран.

Участниками учений станут 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Что такое военные учения Sea Breeze

Sea Breeze – это многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области оборонных и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Соорганизаторами учений выступают Украина и США.

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Автор: Ирина Погорелая