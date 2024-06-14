Генсек НАТО подчеркнул, что не Украина должна отводить войска с украинских земель, а Россия выводить с оккупированной украинской территории.

Новые условия российского диктатора Владимира Путина по началу мирных переговоров на самом деле свидетельствуют о намерении РФ усиливать агрессию и увеличивать оккупацию украинских земель. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после двухдневной встречи министров обороны стран-членов Альянса.

"Это не Украина должна отводить войска с украинской территории, это Россия должна выводить свои войска с оккупированной украинской земли", - подчеркнул Столтенберг.

При этом, как отметил генеральный секретарь Альянса, предложение Путина на самом деле означает, что Россия имеет право оккупировать даже больше украинской земли - все четыре области.

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"Поэтому это просто демонстрирует, что это предложение не сделано в духе доброй воли. Но это предложение, которое на самом деле означает, что Россия должна добиться военных успехов и целей в ожидании, что Украина должна отказаться от значительно большей части земли, чем Россия способна сейчас оккупировать. Поэтому это не мирное предложение. Это предложение большей агрессии, большей оккупации. И это показывает, что цель России заключается в том, чтобы контролировать Украину", - подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что именно это стало причиной, почему Россия начала войну. По его словам, это является вопиющим нарушением международного права. Именно поэтому союзники НАТО поддерживают Украину.

Путин озвучил свои условия для прекращения войны

Как сообщал УНИАН, Кремлевский диктатор Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и если откажется от членства в НАТО.

При этом Путин требует зафиксировать в международных договорах статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей "как регионов РФ".

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