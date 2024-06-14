Российский диктатор поставил свои условия для прекращения войны, в которых требует полный вывод украинских войск из четырех областей.

В пятницу, 14 июня, российский диктатор Владимир Путин выступил во время встречи с представителями Министерства иностранных дел РФ, где озвучил условия для прекращения войны. УНИАН собрал заявления диктатора по этому поводу.

Вступление Украины в НАТО

Во время своего выступления Путин заявил, для того, чтобы закончилась "СВО", Украина должна отказаться от вступления в НАТО и вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Речь идет обо всей территории этих регионов, а не только о частях, занятых оккупантами на данный момент.

"Как только Киев начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры", - в очередной раз повторил диктатор. Видео дня

Сдача территорий

Кроме того, глава страны-террориста требует, "зафиксировать в международных договорах статус Крыма и Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ", безъядерного статуса Украины и отмены всех санкций против РФ.

"Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права и свободы русскоязычных граждан Украины, признаны новые территориальные реалии: статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России", - сказал он.

В то же время Одесса и Харьков внезапно перестали быть "исконно русскими городами" и Путин не упомянул города Украины в своих заявлениях.

Угрозы Западу

Во время своего выступления Путин также заявил, что Россия якобы постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в сфере безопасности, но все попытки не находили ответа.

"Призывы нанести стратегическое поражение России, которая обладает крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштабы угрозы, которую сами порождают, либо просто одержимы верой в собственную безнаказанность. Это может обернуться трагедией для них", - заявил диктатор.

Он добавил, что Европе необходимо быть в дружеских отношениях с РФ и его страна к этому готова, но европейские страны не идут на диалог, а "корни украинского конфликта - последствия агрессивной политики Запада".

"Кража российских активов на Западе не останется безнаказанной. Недоверие к западным валютам уже растет, в мире понимают, что следующими в очереди на изъятие государственных активов на Западе могут быть кто угодно", - выдал глава Кремля.

Мирные договоренности

Он также напомнил о Минских договоренностях, которые же сам нарушил, и заявил, что Россия готова была их выполнять, а Запад просто в очередной раз его обманул.

"Бывший канцлер Германии и бывший президент Франции, которые были фактически соавторами и гарантами Минских договоренностей, вдруг прямо признали, что их выполнение даже не планировалось, им просто нужно было заговорить ситуацию, чтобы выиграть время для создания украинских военных формирований и накачки их оружием и техникой. Нас просто надули. Вместо реального и мирного процесса, вместо политики реинтеграции и национального примирения, о котором любили говорить в Киеве, Донбасс в течение 8 лет обстреливали, устраивали теракты и организовывали жесткую блокаду..." - говорится в речи диктатора.

По его словам, РФ даже завтра готова сесть за стол переговоров, но если все его вышеупомянутые условия будут выполнены.

Легитимность Зеленского на посту

Непризнанный президент также не забыл напомнить, что срок действия президентства Владимира Зеленского якобы закончился и сейчас он находится в должности незаконно.

"Легитимность Зеленского не восстановить никакими ухищрениями и отмена президентских выборов в Украине - просто спектакль", - сказал Путин.

Другие заявления Путина о войне

Как ранее писал УНИАН, в своей речи Путин обмолвился о переговорах с таинственным посредником, который якобы получил поддержку Германии, Франции и США. Он спросил, почему российская армия оккупирует южные регионы Украины, утверждая при этом, что "помогает Донбассу".

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