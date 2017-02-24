"Мы должны быть сильнее всех": Трамп намерен усилить ядерный потенциал США

Президент США Дональд Трамп впервые со вступления в должность прокомментировал ситуацию с ядерным оружием в США. В интервью Reuters президент он заявил, что хотел бы видеть мир, в котором вообще не было бы ядерного оружия, но при этом высказал обеспокоенность "отставанием соединенных Штатов".

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"Я один из первых, кто хотел бы, чтобы в мире вообще не было ядерного оружия, но ядерный потенциал США не должен быть слабее, чем у кого-либо, даже если эта страна – дружественная… Мы должны быть сильнее всех", - заявил Трамп.

Напомним, новый договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США, известный как New START, требует, чтобы к 5 февраля 2018 года, обе страны сократили свои арсеналы стратегических ядерных вооружений до равных мощностей на 10 лет.

Договор позволяет обеим странам иметь не более 800 развернутых и неразвернутых наземных межконтинентальных и запускаемых с подводных лодок баллистических ракет, пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков, которые могут нести ядерные боеголовки, а также предполагает равные запасы ядерного оружия.

В интервью Трамп назвал "Новый старт" "односторонней сделкой".

"Просто еще одна плохая сделка, на которую пошла наша страна. Будь то "Старт" или сделка с Ираном... Мы начнем заключать хорошие соглашения", - сказал он.

По данным антиядерной группы Ploughshares, Россия владеет 7 тысячами ядерных боеголовок, у США их 6 тысяч 800.

"Россия и Соединенные Штаты имеют гораздо больше оружия, чем необходимо для сдерживания ядерного нападения со стороны других государств, даже ядерных", - сказал исполнительный директор Независимой Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.