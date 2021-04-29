Байден отметил, что дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что, хотя США не стремятся к эскалации, агрессивные действия со стороны России будут иметь последствия.

Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией. Однако агрессивные действия со стороны РФ будут иметь последствия.

Читайте такжеБайден на встрече с Путиным хочет обсудить Украину - Белый домОб этом говорится в обнародованном Белым домом тексте речи президента США Джо Байдена для выступления перед Конгрессом.

Байден отметил, что дал понять президенту Владимиру Путину, что, хотя США не стремятся к эскалации, их действия имеют последствия.

"Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес - они сделали и то, и другое, и я ответил", - заявил Байден.

Он добавил, что Москва и Вашингтон "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам" обеих стран. В пример Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса", - указал президент США, передает РБК-Украина.

Он добавил, что выполнил свое обязательство созвать саммит по климату со всеми крупнейшими экономиками мира - от Китая и России до Индии и Евросоюза - в первые 100 дней президентства.

Вероятная встреча Байдена и Путина: что известно

Во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, чтобы обсудить вопросы в отношениях США и России. Принять встречу двух президентов уже предложили ряд стран, в частности, Финляндия и Швейцария.

Однако в Государственном департаменте США пока не знают, приняла ли Россия предложение о встрече Байдена и Путина.

В то же время в Кремле заявляли, что Байден и Путин встретятся летом, но точной даты пока нет.

Санкции США против России

В этом году США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и в массовой кибератаке. 15 апреля были введены антироссийские санкции. Они коснулись российского госдолга, 16 организаций, 16 физических лиц. Кроме этого, США выслали десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Россия в ответ выслала десять сотрудников дипмиссии США.

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Автор: Ирина Погорелая