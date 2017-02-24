Российские дипломаты "встревожились" после слов Трампа о наращивании ядерного потенциала
Слова президента США Дональда Трампа о возможном прекращении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и потенциальном наращивании ядерного арсенала вызвали обеспокоенность у главы международного комитета Совета Федерации РФ Константина Косачева.
Об этом он написал на своей странице в Facebook..
По словам парламентария, слова Трампа о ДСНВ - «самые тревожные» среди всех на тему взаимоотношений России и США.
Косачев отметил, что в основе договора лежит абсолютное равенство ядерных арсеналов России и США. «Его смысл, как и всех предыдущих соглашений в данной сфере, именно в том, чтобы не допустить "превосходства в ядерной сфере" любой из сторон», - подчеркнул сенатор.
Глава комитета также отметил, что нынешний договор истекает в 2021 году и не предусматривает автоматического продления. В то же время впервые в истории после вступления в силу ДСНВ не начались консультации о следующем соглашении. «И они не ведутся до сих пор, а ведь это сложнейший процесс, требующий многолетней работы», — подчеркнул он.
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Ранее 24 февраля сообщалось, что Трамп пообещал расширить ядерный потенциал США. По его мнению, сейчас страна сильно отстала в этом плане, и президент намерен добиться ее возвращения «на вершину».