Российские дипломаты "встревожились" после слов Трампа о наращивании ядерного потенциала

Об этом он написал на своей странице в Facebook..

По словам парламентария, слова Трампа о ДСНВ - «самые тревожные» среди всех на тему взаимоотношений России и США.

Косачев отметил, что в основе договора лежит абсолютное равенство ядерных арсеналов России и США. «Его смысл, как и всех предыдущих соглашений в данной сфере, именно в том, чтобы не допустить "превосходства в ядерной сфере" любой из сторон», - подчеркнул сенатор.

Глава комитета также отметил, что нынешний договор истекает в 2021 году и не предусматривает автоматического продления. В то же время впервые в истории после вступления в силу ДСНВ не начались консультации о следующем соглашении. «И они не ведутся до сих пор, а ведь это сложнейший процесс, требующий многолетней работы», — подчеркнул он.

Читайте также"Вернуть Януковича": у Манафорта придумали "мирный" план для Украины

Ранее 24 февраля сообщалось, что Трамп пообещал расширить ядерный потенциал США. По его мнению, сейчас страна сильно отстала в этом плане, и президент намерен добиться ее возвращения «на вершину».