Москва не соблюдает правила введения войны и наносит коварные удары по гражданскому населению и по объектам критической инфраструктуры, подчеркнули в МИД Франции.

Франция с недоверием относится к заявлению Кремля о якобы прекращении огня по случаю Рождества Христова.

Как указано в заявлении МИД Франции, Путин должен вывести оккупационные войска из Украины.

"Франция напоминает о своем глубоком убеждении, что справедливый и длительный мир не может быть достигнут без полного вывода российских войск со всей украинской территории. Это единственный способ положить конец трудностям, с которыми уже почти 11 месяцев сталкивается украинский народ, который мужественно борется за свою свободу и независимость от российского агрессора", - говорится в заявлении.

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Во французском МИД подчеркнули, что заявление о временном прекращении огня является заблуждением. Россия таким образом хочет скрыть свою ответственность. Москва не соблюдает правила введения войны и наносит коварные удары по гражданскому населению и по объектам критической инфраструктуры, подчеркнули в МИД Франции.

"Это является еще одним доказательством цинизма России, которая с 24 февраля последовательно демонстрирует, что она не желает мира и что она мало обращает внимание на соблюдение своих международных обязательств, в том числе тех, которые вытекают из устава Организации Объединенных Наций", - сказали во французском ведомстве.

Предложение РФ установить перемирие на Рождество

Напомним, что глава Русской Православной церкви патриарх Кирилл призвал установить временное перемирие на Рождество. В ОПУ заявления Кирилла назвали циничными, а саму РПЦ обвинили в пропаганде войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов брутально ответил Путину относительно идеи "перемирия на Рождество". Он видит ложь и лицемерие в инициативе Кремля.

Президент США Джо Байден тоже не поверил объявлению Путина.