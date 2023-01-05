По словам американского лидера, президенту России верить нельзя ни при каких обстоятельствах.

Президент США Джо Байден прокомментировал заявление Владимира Путина касательно объявления так называемого режима "прекращение огня" с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

По словам американского лидера, Путину верить нельзя, передает Голос Америки.

"Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви... 25 декабря и на Новый год...Путин пытается "передохнуть", - сказал Байден.

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Предложение РФ установить перемирие на Рождество

Напомним, что глава Русской Православной церкви патриарх Кирилл призвал установить временное перемирие на Рождество. В ОПУ заявления Кирилла назвали циничными, а саму РПЦ обвинили в пропаганде войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов брутально ответил Путину относительно идеи "перемирия на Рождество". Он видит ложь и лицемерие в инициативе Кремля.

Ранее Владимир Зеленский предложил России вывести оккупационные войска из Украины на это Рождество.

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