Премьер-министр Венгрии Виктора Орбан прилетел в Москву, чтобы посетить церемонию прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину президент страны-агрессора Владимир Путин решил не встречаться с премьер-министом Венгрии Виктором Орбаном, прибывшим в Москву.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву, чтобы посетить церемонию прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.

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Песков отметил, что встреча Путина с Орбаном не планировалась.

"Насколько нам известно, он только прилетел, чтобы попрощаться с Горбачевым. Каких-либо пожеланий о встречах не было", — сказал он.

Похороны Горбачева:

Михаил Горбачев умер 30 августа 2022 года в Центральной клинической больнице Москвы. Его смерть прокомментировали в Евросоюзе и президент США Джо Байден.

1 сентября 2022 года стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин не придет на похороны Горбачева.

3 сентября 2022 года в Москве похоронили Михаила Горбачева.

Reuters сообщал о том, что в последние месяцы перед смертью Горбачев был потрясен из-за войны в Украине.

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