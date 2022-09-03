Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой его супруги Раисы Горбачевой.

В столице России Москве прошли похорона первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева.

Об этом сообщает Би-би-си.

Сама церемония прощания с Горбачевым прошла в Колонном зале Дома союзов. Ее сократили вдвое - с четырех до двух часов, но проститься с ним пришли тысячи людей, поэтому ее все равно пришлось продлить.

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Президент РФ Владимир Путин на похороны не явился: вместо этого он прислал венок, а также зампредседателя Совета безопасности РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева.

Показательно, что единственным иностранным лидером, прибывшим на похороны, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Сообщалось, что во время поездки в Москву он якобы не собирался встречаться с Путиным. В итоге их встреча так и не состоялась.

Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой его супруги Раисы Горбачевой.

Как сообщал УНИАН, Михаил Горбачев умер 30 августа 2022 года в Центральной клинической больнице Москвы. Его гибель прокомментировали в Евросоюзе и президент США Джо Байден.

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