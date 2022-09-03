Диктатор убежден, что может заставить Украину и мир "торговаться", а потом выдаст все это за "победу".

Путин еще надеется на то, что Запад откажется помогать Украине, покорив военную и финансовую поддержку. В то же время кремлевский диктатор готов выводить войска и заканчивать войну, но у него собственное видение мира.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков во время телемарафона.

По его словам, сейчас позиция Путина довольно очевидна. Он пытается избежать любого масштабного проигрыша на поле боя, который мир может расценить как поражение России. Диктатор надеется, что ситуация на фронте хотя бы сохранится на действующем уровне.

"Главная цель Путина - выйти из войны так, чтобы сохранить власть. Он готов пожертвовать всем, но не своим имиджем победителя. Даже если он "прихапает" территорию Донецка и Луганска, он скажет: "Вы видите? Они встали на колени в итоге. Мы - великие. Мы воевали со всем миром. Что нам Украина? Мы ее одной левой. Мир воевал с нами руками Украины. Мир ее вооружил, там было много легионов иностранных. Мы - великая Россия. Мы получили контроль над Донецком, Луганском и Крым наш". Вот это он будет выдавать за победу перед нашим зомбированным населением", - заявил Гудков.

По словам политика, Путин готов выводить войска из Украины и заканчивать войну. Он считает, что будет диктовать миру собственные условия мира, а впоследствии "накормит" россиян нарративами о том, что "великая Россия унизила целый мир и заставила его торговаться".

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент РФ Владимир Путин уже готов отказаться от некоторых оккупированных территорий Украины. По его словам, сейчас российский президент хочет частично зафиксировать "новые территориальные приобретения и новые юридические статусы других территорий".

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