Не все комментаторы поняли этот жест скандального российского дипломата.

Скандальная экс-"прокурор Крыма" и новоназначенный посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская внезапно заговорила на украинском, зачитав стихи Кузьмы Скрябина на песню "Люди, як кораблі".

Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

В частности, Поклонская опубликовала несколько своих фотографий и наложила на них голосовое сопровождение.

Однако драматический ролик Поклонской понравился не всем ее фолловерам.

"Скучает по Украине, можно понять",

"Видимо, Крым вскоре таки вернется в Украину",

"На родной заговорила. Доходит постепенно",

"Соскучились по Украине?"

- пишут комментаторы.

Наталья Поклонская - справка УНИАН

Читайте такжеГПУ завершила расследование в отношении 8 экс-чиновников за оккупацию Крыма и госизменуПоклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым". Именно она инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

13 октября Путин осуществил мечту" экс-"прокурора" Крыма Поклонской и отправил ее в Африку.

Как сообщает официальный интернет-портал правовой информации РФ, президент России Владимир Путин назначил Поклонскую Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Кабо-Верде.

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Автор: Марта Гичко