Скандальная экс-"прокурор Крыма" и новоназначенный посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская внезапно заговорила на украинском, зачитав стихи Кузьмы Скрябина на песню "Люди, як кораблі".
Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.
В частности, Поклонская опубликовала несколько своих фотографий и наложила на них голосовое сопровождение.
Однако драматический ролик Поклонской понравился не всем ее фолловерам.
- "Скучает по Украине, можно понять",
- "Видимо, Крым вскоре таки вернется в Украину",
- "На родной заговорила. Доходит постепенно",
- "Соскучились по Украине?"
- пишут комментаторы.
Наталья Поклонская - справка УНИАН
Читайте такжеГПУ завершила расследование в отношении 8 экс-чиновников за оккупацию Крыма и госизменуПоклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым". Именно она инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.
13 октября Путин осуществил мечту" экс-"прокурора" Крыма Поклонской и отправил ее в Африку.
Как сообщает официальный интернет-портал правовой информации РФ, президент России Владимир Путин назначил Поклонскую Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Кабо-Верде.
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