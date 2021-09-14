По данным росСМИ, в окружении президента России зафиксирован факт заболевания коронавирусом.

Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию, так как в его окружении зафиксирован факт заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает РИА новости.

"Путин сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за перехода на самоизоляцию президент России примет участие онлайн в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе.

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С кем встречался Путин в последнее время

На прошлой неделе Путин после визита на Дальний Восток и посещения Благовещенска взял несколько дней отдыха и вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу отправился отдыхать в тайгу.

Как сообщил украинский журналист-международник Иван Яковина, Путин под влиянием Шойгу увлекся шаманскими обрядами и для участия в них посещает периодически Сибирь.

9 сентября в российском Кремле прошла пятая за год встреча президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сами переговоры продлились более 3 часов, а Путин и Лукашенко подписали 28 программ по так называемому "союзному государству".

10 сентября Путин простился с главой МЧС России Евгением Зиничевым, который погиб при загадочных обстоятельствах на водопаде Китабо-Орон на реке Иркингда.

В апреле 2021 года Путин заявил, что якобы привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Первую прививку от коронавируса он якобы сделал 23 марта. При этом президент РФ не признался, какой именно препарат был использован.

Автор: Денис Прядко