Блинкен подчеркнул, что США ничего не имеют против такого применения западного оружия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не против, чтобы Украина использовала предоставленное западное вооружение для возвращения территорий, где РФ организовала так называемые референдумы.

Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, сообщает "Европейская правда".

Блинкен отвечал на вопросы СМИ о том, дадут ли США согласие на использование украинскими войсками американского оружия на территориях, где Россия провела псевдореферендумы, независимо от того, о каком результате объявит Кремль.

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"Мы и многие другие страны уже были очень четкими: мы не признаем и, на самом деле, мы никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией... Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в частности, возвращать себе территории, которые были незаконно захвачены Россией в тот или иной способ", - сказал Блинкен.

По его словам, вооружение, которое США и ряд других стран предоставляют Украине, было очень эффективно использовано для возвращения территорий - в частности, недавно на северо-востоке, но также и на юге.

Блинкен подчеркнул, что псевдореферендумы ничего не меняют для украинских территорий, захваченных Россией.

"Украинцы продолжат делать то, что им необходимо делать, чтобы вернуть землю, которую у них отобрали. Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, США уже на этой неделе намерены объявить о мерах против РФ в ответ на проведение так называемых референдумов на временно оккупированных территориях Украины.

Псевдореферендумы РФ на территории Украины

23-27 сентября оккупанты проводят на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

Президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

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