Агенты ФСБ погрязли в незаконном бизнесе и коррупции, а во время заданий они постоянно терпят неудачу, поскольку их цель теперь совсем не служить отечеству.

Разоблачение команды агентов ФСБ, пытавшихся отравить химическим оружием" Новичок "оппозиционера Алексея Навального, россияне "посыпают" анекдотами. Чаще всего в них говорится об асе разведки из советского кино Штирлица.

Например, в одном из анекдотов говорится: Штирлиц шел по Берлину, стараясь соблюдать конспирацию. Но что-то подсказывало прохожим, что он - шпион из России. Может шапка-буденовка на голове? Или парашют, который тянулся за ним? А может автомат Калашникова на плече?

В каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. И не обязательно большая, - пишет Gazeta Wyborcza.

С ядом в кармане

В 2016 году агенты ГРУ переслали в Сербию 100 тысяч долларов, чтобы профинансировать попытку государственного переворота в Черногории и для этого они воспользовались услугами американской компании Western Union. В качестве адреса отправителя они указали: "Москва, Хорошевское шоссе, 76Б". По этому адресу расположена штаб-квартира ГРУ, которую россияне называют "аквариумом".

В 2018 году в Нидерландах задержали четырех хакеров, которые из автомобиля, припаркованном рядом со зданием организации запрещения химического оружия в Гааге, пытались проникнуть в компьютеры международного органа. Было совсем не сложно выяснить, что они из ГРУ. С собой у задержанных был чек за проезд в такси, которое привезло их в аэропорт "Шереметьево" в Москве. Туда задержанные приехали с адреса на Несвижском переулке в столице России, по которому находится Центр спецзаданий российской военной разведки.

Читайте также"Репутации уже нет": российский историк спрогнозировал последствия отравления Навального для всей РФАгенты, которые пытались отравить Юлию и Сергея Скрипалей в Великобритании, тоже помогли себя разоблачить. Один из них - полковник ГРУ Анатолий Чепига - отправился на супер тайное задание с ампулой "Новичка" в кармане стильной куртки с логотипом альпийского курорта, который сразу привлекает внимание. Благодаря этому его было довольно легко найти на записях с камер наблюдения на улицах Лондона или Солсбери, где он совершил покушение.

Отряд ФСБ, который пытался отравить "Новичком" Навального, тоже оставил за собой много следов. Например, один из агентов Алексей Александров, несмотря на все запреты, пользовался личным мобильным телефоном. Благодаря этому можно было точно установить, что в момент покушения на Навального он был близко к жертве.

Развлечения шпиона на свадьбе

Окружной суд Калининграда недавно отправил Антонину Зимину на 13 лет за решетку. А ее муж Константин Антонец получил 12 лет заключения. Их вина заключалась в том, что они якобы разоблачили капитана ФСБ Максима Денисенко. Беда жениха и невесты в том, что офицер спецслужбы напросился к ним на свадьбу, там напился и фотографировался с гостями включая граждан Литвы. ФСБ-шник раздавал визитки, хвастался связями и возможностями, обещал, что если у кого-то будут проблемы, может им помочь за небольшие деньги.

Читайте такжеDie Zeit: Путин не простит Навальному его насмешку над ФСБКогда фото офицера ФСБ оказались в социальных сетях в Литве, сначала невеста, а потом и жених были арестованы в Москве. В ходе следствия их также обвинили в пересылке документов спецслужбам Литвы. Хотя о каких документах идет речь, не известно. Потому что это тайна следствия. Веселый агент ФСБ не только легкомысленно развлекался на свадьбе, но и рекламировал услуги, на которых мог бы неплохо заработать. Но за это он так и не ответил.

"Купцы" одолели "воинов"

Еще в 2007 году генерал Виктор Черкесов, который был другом президента Владимира Путина и одним из важнейших "чекистов", публично предостерегал о таких, как Денисенко. Шокировав коллег в спецслужбах и нарушив закон молчания, он опубликовал на страницах "Коммерсантъ" драматический манифест: "Нельзя позволить, чтобы воинов заменили купцы".

Читайте такжеThe Guardian: В России продаются данные каждого, и это проблема для КремляГод назад среди так называемых "купцов" у ФСБ отличился полковник Кирилл Черкалин. Во время обыска у него нашли 200 миллионов долларов наличными или две тонны банкнот "сотнями". Эта рекордная коллекция, как оказалось, не принадлежала полковнику, а была так называемым "общаком" (из криминального сленга - общая касса банды, собранная из награбленного) чиновников ФСБ высокого ранга. Собственно, эта группа потерпела поражение во внутреннем конфликте "чекистов" за влияние на рынке коррупционных услуг.

Заместитель главного редактора "Новой Газеты" и бывший офицер ФСБ Валерий Ширяев несколько дней назад заметил, что сегодня его бывшая служба больше похожа на опричников Ивана Грозного, которые в 16 веке жестоко расправлялись с врагами царя. Но при этом они бессердечно грабили подданных.

Современные "опричники" в перерывах между нагромождением тонн долларов, травят врагов "трона" химическим оружием. "Купцы" в спецслужбах заработают еще и тем, что продают личные данные граждан. Собственно, такую базу купили активисты организации Bellingcat, чтобы разоблачить самих агентов ФСБ, которые отравили Навального. Высокопоставленные офицеры из Москвы заработают целое состояние на том, что на свадьбе в Калининграде пытался предлагать капитан Денисенко.

Деморализованная служба

Читайте такжеПереплюнул сказку о шпиль: Лавров заявил, что Навального отравили в ГерманииНет ничего удивительного в том, что столь деморализованные, неконтролируемые спецслужбы отправляют на реальные задания совершенно неподготовленных агентов-новичков. Таким был военный химик Константин Кудрявцев, который не узнал во время телефонного разговора Навального и рассказал ему все об операции по его отравлению. После чего-то такого Путин должен был бы выбросить на улицу своих главным "чекистов". Но это не в его стиле. Вместо этого, он, по привычке, приказал своим спецслужбам еще больше закрутить гайки оппозиции.

Навального отравили: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы " Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты мюнхенского Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы отравляющего вещества из группы " Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

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Перевод: Лесь Дымань