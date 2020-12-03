Дочь бывшего шпиона рассказала, что ее отец страдает от последствий отравления и до сих пор полностью не выздоровел.

Бывший двойных агент Сергей Скрипаль, переживший отравление веществом военного назначения "Новичок" в 2018 году, до сих пор страдает от проблем с дыханием. Осложнения возникли в результате атаки, которая произошла два года назад.

Об этом пишет Der Spiegel, добавляя, что дочь бывшего шпиона рассказала об этом родственникам в России. Племянница Скрипаля Виктория подтвердила, что разговаривала с его дочерью Юлией по телефону 21 ноября. Она рассказала, что медстестра круглосуточно следит за состоянием здоровья отца.

"Он дышит через трубку, которую нужно чистить каждый день. Через нее он не может ездить за рулем или заниматься физическими упражнениями", - пишет немецкое издание.

Читайте такжеНикакой Новой Зеландии не было: отравленный "Новичком" экс-шпион РФ Скрипач живет на гособъекте в АнглииDer Spiegel напоминает, что Виктория Скрипаль и ранее разглашала детали о своей семье в российских шоу на телевидении. За это Юлия ее отругала. Сама дочь экс-шпиона рассказала, что не страдает от любых постоянных последствий отравления "Новичком". Однако, она пожаловалась что ей бывает трудно сфокусировать зрение.

Виктория Скрипаль живет с 93-летней матерью Сергея Скрипаля в городе Ярославль к северу от Москвы. Сам экс-шпион и его дочь Юлия живут в Великобритании, хоть и отдельно.

Отравление Скрипалей: детали

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены разработанным в СССР веществом "Новичок" в марте 2018 года в Солсбери. После того как они были выписаны из больницы, их местоположение не раскрывалось.

Расследование дела ведется до сих пор. В отравлении обвиняют российскую разведку. Москва неоднократно отрицала причастность к инциденту. Телеканал BBC летом выпустил мини-сериал о событиях в Солсбери.

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Перевод: Лесь Дымань