Клинтон раскритиковал политику Трампа.

42-й президент США Билл Клинтон, который правил страной с 1993 по 2001 год, осудил беспорядки в здании Капитолия в Вашингтоне.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Клинтона.

События в Конгрессе он назвал "беспрецедентным нападением на наш Капитолий, нашу Конституцию и нашу страну".

"Нападение было вызвано более чем четырехлетней политикой отравления, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей системе и настраивающей американцев друг против друга", - убежден он. Клинтон добавил, что мирная передача власти должна быть завершена.

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Прошедшие президентские выборы он назвал свободными, подсчет голосов справедливым, а результат - окончательным.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: что нужно знать

Сторонники Дональда Трампа, которые проводили митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намеревались утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли стычки с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одном погибшем.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия.

Пентагон сообщил, что отправляет для восстановления порядка в Вашингтоне и самом Капитолии 1100 вооруженных бойцов Нацгвардии.

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Автор: Юрий Годован