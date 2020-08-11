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В Минске силовики задерживали беззащитного 15-летнего парня, угрожая гранатой (видео)

21:59, 11 августа 2020
Мир
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В Минске во время протестов задержали 15-летнего парня / скриншот

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Как видно на опубликованном TUT.By видео, парень кричит, что ему 15 лет.

Девушка рядом обращалась к ОМОНовцам: "Послушайте свою совесть хоть раз". К призывам освободить молодого парня обращались и водители автомобилей, но силовики вызвали микроавтобус с коллегами и быстро отправили парня в салон авто.

В руках один из силовиков держал гранату, положив палец на чеку.

Силовик держит в руках гранату / скриншот

Протесты в Беларуси: что происходит

  • 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
  • В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
  • 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
  • По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.
  • В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.
  • Вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. Также прошли массовые задержания по всей стране.
  • Сегодня, 11 августа в Минске снова слышны взрывы и сообщается о задержаниях.

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