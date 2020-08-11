В Минске силовики задерживали беззащитного 15-летнего парня, угрожая гранатой (видео)

В руках один из силовиков держал гранату, положив палец на чеку.

В Минске в районе метро Пушкинская силовики повалили на землю молодого парня.

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Как видно на опубликованном TUT.By видео, парень кричит, что ему 15 лет.

Девушка рядом обращалась к ОМОНовцам: "Послушайте свою совесть хоть раз". К призывам освободить молодого парня обращались и водители автомобилей, но силовики вызвали микроавтобус с коллегами и быстро отправили парня в салон авто.

В руках один из силовиков держал гранату, положив палец на чеку.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

Вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. Также прошли массовые задержания по всей стране.

Сегодня, 11 августа в Минске снова слышны взрывы и сообщается о задержаниях.

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