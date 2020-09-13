Тем не менее, протестующие проводят многотысячные протестные марши.

В Минске на акции протеста вышли тысячи людей, силовики приступили к разгону и задержанию демонстрантов.

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Как сообщает TUT.by, протестующих задержали у ТЦ «Галерея» и возле кофейни «Зерно», между площадью Победы и площадью Якуба Коласа. На фото и видео с места событий можно заметить, что в задержаниях участвуют люди в штатском, которые скрывают свои лица за балаклавой.

По данным МВД Беларуси, на 15.00 в Минске задержаны примерно 250 человек.

В то же время станции метро в центре города закрыты. В 14.40 на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Фрунзенская. На данных станциях поезда не останавливаются.

Отмечается, что в центре Минска также плохо работает мобильный интернет.

Тем не менее, масштабные акции протеста продолжаются, протестующие собираются в колонны. На проезжей части проспекта Победителей собрались около 10 тысяч человек. Люди идут в сторону стелы «Минск — город-герой».

Несколько колонн сошлось в районе площади Бангалор, прошло Парк дружбы народов и идет в направлении проспекта Победителей и Дроздов.

Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

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Автор: Дмитрий Захаров