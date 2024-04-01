Израильтяне недовольны неспособностью правительства разрешить кризис с заложниками, захваченными ХАМАС.

Израиль охватили многотысячные протесты на фоне неспособности правительства освободить заложников, которые уже полгода находятся в плену группировки ХАМАС. Об этом сообщает Times of Israel.

Масштабный протест стартовал у здания Кнессета (парламента) в Иерусалиме в воскресенье вечером. Аналогичные акции прошли и в других городах страны. Участники заявили о намерении протестовать в течение четырех дней, требуя отставки правительства и проведения досрочных выборов.

Многие участники митинга в Иерусалиме выразили недовольство тем, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху до сих пор у власти после худшего провала израильскихх сил безопасности за всю историю страны и неспособности вернуть похищенных заложников. Кроме того протестующие недовольны новым законопроектом, который освобождает от службы в армии ортодоксальных иудеев.

По утверждениям организаторов, в новой акции приняли участие более 100 000 человек, хотя СМИ насчитали лишь несколько десятков тысяч. Во время митинга произошло несколько столкновений с полицией. Также сообщается, что протестующие устанавливали палатки в правительственном квартале Иерусалима.

Премьер-министр в свою очередь утверждает, что досрочные выборы сейчас якобы парализуют страну - "в разгар войны, за мгновение до победы".

"Это парализовало бы переговоры об освобождении наших заложников и положило бы конец войне до того, как цели будут полностью достигнуты. И первый, кто приветствовал бы это, - ХАМАС", - заявил Биньямин Нетаньяху.

Война Израиля против ХАМАС: последние новости

Как писал УНИАН, уже почти полгода в секторе Газа продолжается военная операция израильской армии против террористической группировки ХАМАС. В результате боев сектор фактически в руинах, а гражданское население - на грани голода. Сейчас стороны пытаются заключить соглашение о новом перемирии и обмене заложниками, но процесс сталкивается с трудностями.

Это происходит на фоне растущего недовольства мирового сообщества чрезмерной жестокостью израильской армии в секторе Газа. Одним из самых агрессивных критиков Израиля является президент Турции Реджеп Эрдоган, который открыто поддержал ХАМАС.

Вас также могут заинтересовать новости: