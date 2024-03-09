Премьер Израиля не остался в стороне и ответил турецкому президенту.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о твердой поддержке палестинской группировки ХАМАС и поставил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в один ряд с Адольфом Гитлером, Бенито Муссолини и Иосифом Сталиным. Об этом сообщает турецкое информагентство "Анадолу".

Турецкий лидер обвинил Израиль в гибели 32 тысяч палестинцев с начала текущей фазы конфликта в Газе. "Преступлениями против человечности, совершенными в секторе Газа, Нетаньяху и его команда приписали свои имена в один ряд с именами Гитлера, Муссолини и Сталина, как нацисты нашего времени", – заявил он.

В то же время Эрдоган сообщил, что с октября Турция отправила в Газу 40 тыс. тонн гуманитарной помощи через Египет. При этом он подчеркнул, что Турция твердо поддерживает палестинское движение ХАМАС и открыто проводит с ее лидерами обсуждения на любые темы.

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На это заявление турецкого президента отреагировал лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Израиль, соблюдающий законы войны, не потерпит моральных проповедей от Эрдогана, который поддерживает убийц и насильников из террористической организации ХАМАС, отрицает армянский Холокост, убивает курдов в собственной стране и преследует противников режима и журналистов", – написал он в своем Твиттере.

Турецко-израильские отношения

Как писал УНИАН, на фоне новой войны между Израилем и палестинскими группировками в Газе Реджеп Эрдоган занял жестко пропалестинскую позицию. Он уже несколько раз обвинял Израиль в геноциде палестинцев и сравнивал израильское правительство с нацистами.

При этом боевиков ХАМАС, которые устроили массовую резню гражданского населения Израиля и совершили массовые изнасилования израильтянок во время вторжения 7 октября, Эрдоган называет "борцами сопротивления".

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