Боевики ХАМАС намерены заключить соглашение, которое бы предусматривало прекращение боев.

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа должны были состояться сегодня в столице Египта Каире, но представители ХАМАСа на них не явились.

Это произошло несмотря на то, что Израиль и ХАМАС усилили переговорный процесс по перемирию в обмен на освобождение заложников, пишет Reuters. Издание уточнило, что боевики не приехали на переговоры, поскольку ждали сообщения от посредников относительно обновленного предложения Израиля.

Дело в том, что боевики ХАМАС хотят заключить соглашение, которое предусматривало бы прекращение боев и вывод израильских войск из Газы. Но Израиль исключает окончательное прекращение огня, поскольку предупредил, что рано или поздно возобновит попытки разрушить военный потенциал ХАМАСа.

Видео дня

Новый раунд переговоров о прекращении огня, который должен был состояться 31 марта, был одобрен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне давления из-за массовых протестов с требованием вернуть заложников домой.

Другие новости о секторе Газа

31 марта в пасхальном послании к верующим Папа Римский Франциск призвал к прекращению войн в мире и освобождению заложников, которых держит ХАМАС.

"Призываю обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу и снова призываю к немедленному освобождению заложников, захваченных 7 октября, и к немедленному прекращению огня", - сказал он.

Но бои в Газе не прекращаются, несмотря на резолюцию Совета безопасности ООН, которая требует "немедленного прекращения огня" и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Вас также могут заинтересовать новости: