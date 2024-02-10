В ЦАХАЛе убеждены, что сотрудники агентства ООН не могли не знать о подземной базе под ними.

Террористическая группировка ХАМАС обустроила подземный центр обработки данных прямо под штаб-квартирой Ближневосточного агентства ООН по вопросам помощи палестинским беженцам (БАПОР) в Газе. Подземный комплекс обнаружили солдаты израильской армии, пишет The Times of Israel.

Отмечается, что подземный центр обработки данных был укомплектован собственной электроподстанцией, промышленными аккумуляторными блоками питания и жилыми помещениями для террористов ХАМАС, которые управляли компьютерными серверами. Его обустроили прямо под зданием агентства ООН – там, где Израиль изначально даже не думал искать такие объекты, не говоря уже об авиаударах.

Чтобы обвинения не были голословными, ЦАХАЛ пригласил журналистов посетить этот подземный комплекс в четверг, 8 февраля. Сегодня издание The Times of Israel опубликовало фотоматериалы из подземного комплекса, которые УНИАН не может показать в этой статье из-за авторских прав. Журналисты в сопровождении военных вошли в раскрытый туннельный проход и воочию увидели настоящий подземный городок.

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Представители ЦАХАЛа считают, что ХАМАС использовал этот серверный центр для сбора разведданных, обработки данных и связи. Как рассказал командир 401-й бронетанковой бригады полковник Бенни Аарон, его бойцы также нашли несколько тайников оружия непосредственно в здании БАПОР, хотя персонал ООН уже был давно эвакуирован, поэтому оружие могли принести туда позже.

Однако в ЦАХАЛе говорят, что в некоторых офисах БАПОР они нашли оборудование и документы, указывающие на то, что "те же офисы также использовались террористами ХАМАС".

"Нет никаких сомнений в том, что сотрудники БАПОРА знали, что [ХАМАС] роет под ними огромный туннель. БАПОР обеспечивает прикрытие для ХАМАС, БАПОР точно знает, что происходит под землей, и БАПОР использует свой бюджет для финансирования некоторых военных возможностей ХАМАС, это точно", — говорит полковник Аарон.

В главном здании комплекса ООН Аарон провел журналистов в серверную комнату БАПОРА, которая, по его словам, расположена прямо над подземным центром обработки данных ХАМАС.

"Некоторые кабели соединяются", - сказал он, показывая линию кабелей, спускающихся к полу, когда журналисты стояли над центром обработки данных ХАМАС. ЦАХАЛ заявил, что электроснабжение подземного комплекса ХАМАС также обеспечивало здание ООН.

Руководитель БАПОР Филипп Лаццарини в своем твиттере уже отреагировал на эту информацию. По его словам, в агентстве якобы ничего не знали об огромном подземном комплексе прямо под их штаб-квартирой.

"БАПОР не знал, что находится под его штаб-квартирой в Газе. БАПОР является организацией, занимающейся человеческим развитием и гуманитарной организацией, которая не имеет опыта в военной сфере и сфере безопасности, а также [не имеет] способности проводить военные инспекции того, что находится или может быть под его помещениями", – заявил он.

Возможное сотрудничество БАПОР с ХАМАС

Как писал УНИАН, в январе стало известно, что сотрудники БАПОР, вероятно, причастны к жестокому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Речь идет о 12 сотрудниках агентства. Какие именно действия совершили подозреваемые-не сообщается.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что сотрудники БАПОР действительно были причастны к нападению на Израиль 7 октября. В своем заявлении он сообщил, что Управление служб внутреннего надзора ООН приступило к расследованию.

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