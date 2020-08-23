Приехали люди со всей страны: в Минске начался "Марш Новой Беларуси"

На Марш в Минск приехали люди из разных уголков Беларуси. Кроме того, люди выходят на центральные площади своих городов.

Несмотря на дождь к центру Минска уже стягиваются колонны протестующих - в 14:00 с площади Независимости начался масштабный "Марш Новой Беларуси".

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Об этом сообщает беларусское издание "Хартия-97".

"Сегодня белорусы выходят на "Марш новой Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Марш в Минск приехали люди из разных уголков страны. Кроме того, люди выходят на центральные площади своих городов.

Как информирует издание, на "Марш новой Беларуси" приехали бастующие шахтеры из Солигорска. Они пойдут с колонной рабочих Минского тракторного завода.

Что этому предшествовало

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

14 августа ЦИК объявила окончательные их результаты. За Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.

От Лукашенко требуют уйти в отставку, в городах проходят массовые в постсоветское время акции протеста, рабочие ключевых промышленных предприятий объявили забастовку.

По данным МВД Беларуси, было задержано около 7 тысяч участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

Также Лукашенко поручил МИД предупредить лидеров отдельных стран ЕС и Украины "об ответственности за разжигание беспорядков".

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Автор: УНИАН