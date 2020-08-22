В городах Беларуси продолжаются акции протеста (фото)

В Минске устроили шествие и автопробег Солидарности.

В Беларуси продолжаются акции протеста. В частности, вечером 22 августа на улицы вышли жители Минска, Бобруйска, Могилева и Солигорска.

Читайте также"Остановим!": Лукашенко пригрозил участникам забастовки закрытием заводовОб этом свидетельствуют сообщения Telegram-канала Радыё Свабода.

Как передает «Украинская правда», в центре Минске проходит шествие, в котором принимают участие около трех тысяч человек.

Отмечается, что многочисленная колонна идет по минскому проспекту Независимости. Проходя мимо здания КГБ, люди скандируют «Свободу!» и «Трибунал!».

Также в Минске начался автопробег Солидарности. Кроме того, поддержать протестующих собрались велосипедисты.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

После обнародования данных экзит-пола, согласно которым побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси нарушил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, было задержано более 200 человек.

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Автор: Катерина Шварц