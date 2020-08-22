В городах Беларуси продолжаются акции протеста (фото)
20:18, 22 августа 2020Мир
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В Минске устроили шествие и автопробег Солидарности.
Митинг в Минске / фото t.me/radiosvaboda
В Беларуси продолжаются акции протеста. В частности, вечером 22 августа на улицы вышли жители Минска, Бобруйска, Могилева и Солигорска.
Читайте также"Остановим!": Лукашенко пригрозил участникам забастовки закрытием заводовОб этом свидетельствуют сообщения Telegram-канала Радыё Свабода.
Как передает «Украинская правда», в центре Минске проходит шествие, в котором принимают участие около трех тысяч человек.
Отмечается, что многочисленная колонна идет по минскому проспекту Независимости. Проходя мимо здания КГБ, люди скандируют «Свободу!» и «Трибунал!».
Также в Минске начался автопробег Солидарности. Кроме того, поддержать протестующих собрались велосипедисты.
Митинг в Солигорске / фото t.me/nexta_live
Протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.
- После обнародования данных экзит-пола, согласно которым побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.
- Следственный комитет Беларуси нарушил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.
- По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, было задержано более 200 человек.
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