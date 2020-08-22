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В городах Беларуси продолжаются акции протеста (фото)

20:18, 22 августа 2020
Мир
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Митинг в Минске / фото t.me/radiosvaboda

Читайте также"Остановим!": Лукашенко пригрозил участникам забастовки закрытием заводовОб этом свидетельствуют сообщения Telegram-канала Радыё Свабода.

Как передает «Украинская правда», в центре Минске проходит шествие, в котором принимают участие около трех тысяч человек.

Отмечается, что многочисленная колонна идет по минскому проспекту Независимости. Проходя мимо здания КГБ, люди скандируют «Свободу!» и «Трибунал!».

Также в Минске начался автопробег Солидарности. Кроме того, поддержать протестующих собрались велосипедисты.

Митинг в Солигорске / фото t.me/nexta_live

Протесты в Беларуси

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Автор: Катерина Шварц

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