В центре Минска начали задерживать протестующих
Белорусские силовики начали задерживать протестующих в центре Минска.
Читайте такжеВ КГБ Беларуси заявили о предотвращении покушения на Тихановскую
Как сообщает Telegram-канал Onliner, по информации правозащитного центра «Вясна», был задержан Андрей Ткачев, один из координаторов инициативы BYCOVID19. Также задержан музыкант Филипп Чмырь, который фотографировал омоновцев.
Тем не менее, люди собираются в группы. На улице Кальварийской люди шеренгой вышли на проезжую часть. На проспекте Независимости в центре перекрыли движение автомобилей. Активисты собираются у филармонии и памятника Якубу Коласу.
В свою очередь TUT.by сообщает, что возле гостиницы «Юбилейная» собралось около 100 человек. ОМОН задерживает людей.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решил не признавать предварительнее результаты выборов. Позже Тихановская назвала себя победителем выборов.
- Вечером 9 августа тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании около 3 тысяч человек в ночь на 10 августа. По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.
- В Белорусском сегменте интернета призывают граждан сегодня в 19:00 выходить на протесты по всей стране. Участникам протеста дали четкие инструкции, как действовать в случае повторения жестких действий со стороны силовиков.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram