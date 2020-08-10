В центре Минска начали задерживать протестующих

Возле гостиницы «Юбилейная» собралось около 100 человек, ОМОН начал их задерживать.

Белорусские силовики начали задерживать протестующих в центре Минска.

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Как сообщает Telegram-канал Onliner, по информации правозащитного центра «Вясна», был задержан Андрей Ткачев, один из координаторов инициативы BYCOVID19. Также задержан музыкант Филипп Чмырь, который фотографировал омоновцев.

Тем не менее, люди собираются в группы. На улице Кальварийской люди шеренгой вышли на проезжую часть. На проспекте Независимости в центре перекрыли движение автомобилей. Активисты собираются у филармонии и памятника Якубу Коласу.

В свою очередь TUT.by сообщает, что возле гостиницы «Юбилейная» собралось около 100 человек. ОМОН задерживает людей.

Протесты в Беларуси: что происходит

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