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В Европарламенте Лукашенко объявили персоной нон грата

14:56, 17 августа 2020
Мир
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Депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон грата в ЕС / фото REUTERS

Об этом говорится в совместном заявлении партий Европарламента, передает ТАСС.

"Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", - отмечается в заявлении. 

Также в Европарламенте заявили, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, а победу одержала Светлана Тихановская. 

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Автор: Екатерина Лиманская

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