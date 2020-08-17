В Европарламенте Лукашенко объявили персоной нон грата
14:56, 17 августа 2020Мир
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Евродепутаты заявили, что не признают выборы в Беларуси.
Депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон грата в ЕС / фото REUTERS
В Европарламенте не признают выборы в Беларуси, а Лукашенко объявили персоной нон грата.
Об этом говорится в совместном заявлении партий Европарламента, передает ТАСС.
"Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", - отмечается в заявлении.
Также в Европарламенте заявили, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, а победу одержала Светлана Тихановская.
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Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных троих кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле заявили о готовности предоставить «содействие в решении проблем» в Беларуси.
- 14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций из-за фальсификации выборов и насилия в отношении протестующих.
- Лидеры Европейского Союза 19 августа обсудят последнее развитие событий в Беларуси.
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